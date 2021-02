Summit delle leghe europee sulla riforma Champions (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Le European Leagues (leghe europee ndr) hanno tenuto oggi un consiglio di amministrazione e una riunione generale con tutti i loro membri per discutere l’evoluzione delle competizioni europee per club dal 2024 in poi». Si apre così una nota dell’associazione a proposito della riforma della UEFA Champions League, della quale sono stati svelati oggi i L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Le European Leagues (ndr) hanno tenuto oggi un consiglio di amministrazione e una riunione generale con tutti i loro membri per discutere l’evoluzionecompetizioniper club dal 2024 in poi». Si apre così una nota dell’associazione a proposito delladella UEFALeague, della quale sono stati svelati oggi i L'articolo

sportli26181512 : #Governance #Notizie Summit delle leghe europee sulla riforma Champions: «Le European Leagues (leghe europee ndr) h… - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: Summit delle leghe europee sulla riforma della #Champions: apertura verso il nuovo format, ma rimangono alcune preoccupa… - CalcioFinanza : Summit delle leghe europee sulla riforma della #Champions: apertura verso il nuovo format, ma rimangono alcune preo… - Wildix_ : [ ???? WILDIX IN THE NEWS - UCC Summit 2021 ] ?? Anche Tom's Hardware Italia, una delle testate più autorevoli nel mo… - eunewsit : ?? Summit straordinario per l'#UE. ? -