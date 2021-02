Suceava Romania – Muore il bimbo durante il rito battesimale | la chiesa Ortodossa sotto accusa

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ladiora èpressione per modificare la cerimonia dopo la tragedia avvenuta a: ilattuale prevede l’immersione per tre volte. II giornali locali parlano di diversi incidenti simili nel corso degli anni. In decine di migliaia firmano una petizione online. Lainsta affrontando crescenti

Ultime Notizie dalla rete : Suceava Romania

I fatti si sono svolti indove è usanza praticare il rito ortodosso di immersione nell'... I fatti sono avvenuti a, grosso centro nella regione della Bucovina, nella chiesa di San ...In, a, come riportato da The Indipendent , nella chiesa di San Costantino ed Elena , un bambino di 6 settiman e si è sentito male subito dopo la sua cerimonia battesimale , che prevede l'...La Chiesa ortodossa di Romania ora è sotto pressione per modificare la cerimonia dopo la tragedia avvenuta a Suceava: il rito attuale prevede l’immersione per tre volte. II giornali locali parlano di ...Un bimbo di 6 settimane è deceduto dopo aver ricevuto il battesimo, per aver inalato 110 ml di acqua. La tragedia ha sconvolto Suceava ...