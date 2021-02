Suarez e il caso passaporto: «Ci lavoravo già da un anno» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Luis Suarez ha parlato dell’esame per la cittadinanza italiana, rivelando un importante retroscena Luis Suarez, intervistato da El Transistor, ha parlato della questione legata al passaporto. Le sue parole. «Si è parlato molto della Juventus, ma c’erano molti club interessati. Ho continuato le pratiche per il passaporto italiano perché era qualcosa che andava avanti da un anno. Nella trattativa con l’Atletico la prima cosa che ho detto è che fino a quando non ho lasciato il Barcellona non volevo fare nulla». ??@LuisSuarez9 "Cuando el Barça hizo oficial que no contaba conmigo empezaron las conversaciones con el Atleti, con el Cholo, con Miguel Ángel…." "Hubo interés de muchos clubes, no solo de la Juve. Quería tomar la decisión adecuada, lo que mejor me venía a mí y mi familia" ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Luisha parlato dell’esame per la cittadinanza italiana, rivelando un importante retroscena Luis, intervistato da El Transistor, ha parlato della questione legata al. Le sue parole. «Si è parlato molto della Juventus, ma c’erano molti club interessati. Ho continuato le pratiche per ilitaliano perché era qualcosa che andava avanti da un. Nella trattativa con l’Atletico la prima cosa che ho detto è che fino a quando non ho lasciato il Barcellona non volevo fare nulla». ??@Luis9 "Cuando el Barça hizo oficial que no contaba conmigo empezaron las conversaciones con el Atleti, con el Cholo, con Miguel Ángel…." "Hubo interés de muchos clubes, no solo de la Juve. Quería tomar la decisión adecuada, lo que mejor me venía a mí y mi familia" ...

ZZiliani : 'Egr. presidente FJGC @gagravina, ho letto del suo invito alla Procura ad aprire un'inchiesta sulla rissa #Ibra-… - ZZiliani : Il presidente FJGC #Gravina, che si preoccupa per l'immagine negativa creata dal caso #IbraLukaku e chiede l'interv… - ZZiliani : ULTIMORA. Oggi, 30/01/21, dai sarcofagi della FJGC ci fanno sapere di aver chiesto le carte del caso #Suarez a… - MMasssimilianoo : @Enry78345710 So che ti farebbe piacere da juventino il fallimento dell inter ma tranquillo non accadrà ??;pensa intanto al caso suarez ?? - WilliamQuint9 : @capuanogio Conserviamo le punizioni esemplari per il NON caso Suarez... -