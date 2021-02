Stellantis, bonus medio da 1.370 euro ai dipendenti italiani (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – Stellantis distribuirà un premio di 1.370 euro medi ai dipendenti italiani del gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal contratto collettivo specifico di lavoro. I risultati variano a seconda delle performances, misurate con il sistema WCM (World Class Manufacturing), realizzate da ogni singola unità produttiva. “Sono confermati i risultati della maggior parte degli stabilimenti produttivi del gruppo, tra i quali ancora una volta si distinguono Pomigliano e Verrone che per il sesto anno consecutivo hanno raggiunto l’eccellenza, cui si aggiunge quest’anno lo stabilimento Teksid di Carmagnola“, sottolinea la casa automobilistica in una nota. Nel complesso, ai dipendenti di Stellantis in Italia verrà erogato, durante questo mese, un premio di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) –distribuirà un premio di 1.370medi aidel gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal contratto collettivo specifico di lavoro. I risultati variano a seconda delle performances, misurate con il sistema WCM (World Class Manufacturing), realizzate da ogni singola unità produttiva. “Sono confermati i risultati della maggior parte degli stabilimenti produttivi del gruppo, tra i quali ancora una volta si distinguono Pomigliano e Verrone che per il sesto anno consecutivo hanno raggiunto l’eccellenza, cui si aggiunge quest’anno lo stabilimento Teksid di Carmagnola“, sottolinea la casa automobilistica in una nota. Nel complesso, aidiin Italia verrà erogato, durante questo mese, un premio di ...

Nel complesso, ai dipendenti di Stellantis in Italia verrà erogato, durante questo mese, un premio di poco inferiore al 6% della retribuzione di riferimento, che corrisponde a circa 1.370 euro medi.

