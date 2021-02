Stefano De Martino, grave lutto per il conduttore (Di venerdì 5 febbraio 2021) lutto per Stefano De Martino, si è spenta la nonna. Nonna Elisa. Aveva 85 anni. Protagonista di tanti selfie e post sui profili social, nonna Elsa era molto amata dai fan del ballerino di Torre Annunziata. E’ apparsa anche nel docufilm che racconta la vita di Stefano andato in onda recentemente su Real Time. Tante le storie social ed i video che Stefano De Martino le aveva dedicato. A quanto pare Elisa è caduta in casa. Inutili per lei, purtroppo, i soccorsi. I funerali si terranno nella giornata di domani, nella chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata. (Continua..) Stefano in lacrime per Nonna Elisa Come riporta Lo Strillone, mentre l’attore era in tv nella fiction “Dio ci aiuti”, a Torre Annunziata la sua nonna non poteva essere davanti alla ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 febbraio 2021)perDe, si è spenta la nonna. Nonna Elisa. Aveva 85 anni. Protagonista di tanti selfie e post sui profili social, nonna Elsa era molto amata dai fan del ballerino di Torre Annunziata. E’ apparsa anche nel docufilm che racconta la vita diandato in onda recentemente su Real Time. Tante le storie social ed i video cheDele aveva dedicato. A quanto pare Elisa è caduta in casa. Inutili per lei, purtroppo, i soccorsi. I funerali si terranno nella giornata di domani, nella chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata. (Continua..)in lacrime per Nonna Elisa Come riporta Lo Strillone, mentre l’attore era in tv nella fiction “Dio ci aiuti”, a Torre Annunziata la sua nonna non poteva essere davanti alla ...

mrsemme : Sì ma che ci faceva Stefano Di Martino e De Martino a Studio Aperto - ninoBertolino : RT @fanpage: Grandissimo dolore per Stefano De Martino, è morta la nonna Elisa - fanpage : Grandissimo dolore per Stefano De Martino, è morta la nonna Elisa - occhio_notizie : Lutto per Stefano De Martino, è morta la nonna Elisa: la sua più grande fan - Barbyy_u : RT @ilaria_tufano: Stefano De Martino ci guarda Ma non era Dio? Tutti e due. #CheDioCiAiuti6 -