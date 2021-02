Stefano De Martino, doloro lutto: addio alla sua cara nonna (Di venerdì 5 febbraio 2021) Stefano De Martino ha subito un terribile lutto, la sua cara nonna Elisa è scomparsa: inutili sono stati i tentativi di soccorso S. De Martino, Fonte foto: YouTube (@ FlashTV®)Bruttissimo momento per Stefano De Martino che ha dovuto dire addio alla sua cara nonna Elisa: inutili sono stati i soccorsi. La donna aveva 85 anni e, secondo quanto riportato dal noto quotidiano ‘Napoli Today’, nonna Elisa è deceduta a causa di un incidente domestico; l’intervento dei soccorsi non è servito a molto se non a costatarne la morte. Stefano e sua nonna avevano un forte e speciale rapporto, il ballerino era davvero molto legato a ... Leggi su chenews (Di venerdì 5 febbraio 2021)Deha subito un terribile, la suaElisa è scomparsa: inutili sono stati i tentativi di soccorso S. De, Fonte foto: YouTube (@ FlashTV®)Bruttissimo momento perDeche ha dovuto diresuaElisa: inutili sono stati i soccorsi. La donna aveva 85 anni e, secondo quanto riportato dal noto quotidiano ‘Napoli Today’,Elisa è deceduta a causa di un incidente domestico; l’intervento dei soccorsi non è servito a molto se non a costatarne la morte.e suaavevano un forte e speciale rapporto, il ballerino era davvero molto legato a ...

