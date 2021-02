Stati Uniti, Biden: “L’America è tornata”. Stop al sostegno saudita di in Yemen (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ieri, mercoledì 4 febbraio, il presidente Joe Biden ha tenuto il suo primo discorso di politica estera. “America is back”, L’America è tornata, ha detto. “Diplomacy is back”, ha aggiunto subito dopo. La diplomazia è tornata. “Una diplomazia che affonda nei nostri valori e che difende la libertà”. I destinatari sono chiari: Russia e Cina. Nei confronti di Mosca il neopresidente dovrà giocare una partita sul filo del rasoio. “Vogliamo coinvolgere diplomaticamente gli avversari – ha spiegato Biden – Con la Russia abbiamo rinnovato il New Start (Trattato sulla riduzione delle armi nucleari), ma non ci sarà tolleranza verso i suoi comportamenti aggressivi”. Con Vladimir Putin si può parlare, insomma, “ma l’arresto di Aleksej Navalny è inaccettabile”. Con Pechino la rottura non è troppo diversa ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ieri, mercoledì 4 febbraio, il presidente Joeha tenuto il suo primo discorso di politica estera. “America is back”,, ha detto. “Diplomacy is back”, ha aggiunto subito dopo. La diplomazia è. “Una diplomazia che affonda nei nostri valori e che difende la libertà”. I destinatari sono chiari: Russia e Cina. Nei confronti di Mosca il neopresidente dovrà giocare una partita sul filo del rasoio. “Vogliamo coinvolgere diplomaticamente gli avversari – ha spiegato– Con la Russia abbiamo rinnovato il New Start (Trattato sulla riduzione delle armi nucleari), ma non ci sarà tolleranza verso i suoi comportamenti aggressivi”. Con Vladimir Putin si può parlare, insomma, “ma l’arresto di Aleksej Navalny è inaccettabile”. Con Pechino la rottura non è troppo diversa ...

