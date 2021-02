Stasera Italia, Feltri gela la Palombelli: al governo vorrebbe Hitler (Di sabato 6 febbraio 2021) Vittorio Feltri Triste epilogo per la puntata di Stasera Italia in onda questa sera su Rete 4. Barbara Palombelli, in conclusione di puntata, ha chiesto a tutti i suoi ospiti – Vittorio Feltri, Daniele Capezzone, Gabriele Albertini e Pietro Sansonetti – chi avrebbero voluto vedere in questa nuova formazione del governo e la risposta di Vittorio Feltri ha lasciato la conduttrice e tutti gli altri spiazzati: per lui, al governo ci vorrebbe Hitler. La conduttrice aveva richiesto “nomi di persone importanti” che avrebbero voluto al governo e, dinanzi all’uscita di Feltri, in studio è calato il gelo. La Palombelli, interdetta per alcuni secondi, ha chiesto, sperando di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 6 febbraio 2021) VittorioTriste epilogo per la puntata diin onda questa sera su Rete 4. Barbara, in conclusione di puntata, ha chiesto a tutti i suoi ospiti – Vittorio, Daniele Capezzone, Gabriele Albertini e Pietro Sansonetti – chi avrebbero voluto vedere in questa nuova formazione dele la risposta di Vittorioha lasciato la conduttrice e tutti gli altri spiazzati: per lui, alci. La conduttrice aveva richiesto “nomi di persone importanti” che avrebbero voluto ale, dinanzi all’uscita di, in studio è calato il gelo. La, interdetta per alcuni secondi, ha chiesto, sperando di ...

