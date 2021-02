(Di venerdì 5 febbraio 2021) ANCONA - Presto per esultare allo scampato pericolo, perché l'incubazione del coronavirus (in media 5 - 6 giorni) e il tempo tra infezione e diagnosi con tampone (almeno 48 - 72 ore) richiedono...

riviera24 : Coronavirus, presidente Toti: «Curva contagio stabile, ma non abbassiamo la guardia» - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: 1 febbraio 149 2 febbraio 238 3 febbraio 233 4 febbraio 489... 'un numero un po' più elevato'? Toti: “Anche oggi la cur… - AlexEP1968 : RT @Miti_Vigliero: 1 febbraio 149 2 febbraio 238 3 febbraio 233 4 febbraio 489... 'un numero un po' più elevato'? Toti: “Anche oggi la cur… - infoitinterno : Stabile la curva del contagio Covid: nelle Marche ancora non si sente l'effetto scuola - AndreaZeoli : RT @Miti_Vigliero: 1 febbraio 149 2 febbraio 238 3 febbraio 233 4 febbraio 489... 'un numero un po' più elevato'? Toti: “Anche oggi la cur… -

Ultime Notizie dalla rete : Stabile curva

Levante News

ANCONA - Presto per esultare allo scampato pericolo, perché l'incubazione del coronavirus (in media 5 - 6 giorni) e il tempo tra infezione e diagnosi con tampone (almeno 48 - 72 ore) richiedono ancora ......il numero dei pazienti nelle terapie intensive, 211. Facendo il consueto punto sulla situazione del virus, il governatore Luca Zaia ha detto che in Veneto c'è 'unadell'infezione ...ANCONA - Presto per esultare allo scampato pericolo, perché l’incubazione del coronavirus (in media 5-6 giorni) e il tempo tra infezione e diagnosi con tampone (almeno 48-72 ...Sono stati 13.659 i nuovi casi Covid ieri in Italia su 270.142 test. La Fondazione Gimbe rileva dal 27 gennaio al 2 febbraio una stabilizzazione del numero dei nuovi casi: «Esauriti gli effetti del de ...