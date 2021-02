(Di venerdì 5 febbraio 2021) I dati contenuti nel report di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability. Ma nel 2020, si legge nel rapporto, con i differenti stili di vita dovuti ai lockdown per via del Covid, è aumentata la consapevolezza del valore del

foodaffairs_it : Giornata Nazionale contro gli Sprechi Alimentari: nasce il Patto contro lo Spreco Alimentare, alleanza tra Too Good… - FirenzePost : Sprechi alimentari: in Italia 5,2 milioni di tonnellate di cibo finite nella spazzatura - BesustainableC : RT @cirfood: 'Ridurre gli sprechi alimentari e migliorare l'efficienza logistica grazie all'Intelligenza Artificiale che consentono di prev… - Federcongressi : Oggi è l'ottava giornata nazionale della prevenzione degli sprechi alimentari. ?? @Federcongressi è da anni attiva… - FabioFrancesch : RT @WFP_IT: #StoptheWaste ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Sprechi alimentari

Senza contare che riducendo di appena il 25% glidi cibo degli italian i sarebbe possibile ...in Italia con l'emergenza Covid sono costretti a chiedere aiuto per il cibo con pacchio ...Alcuni consigli per ridurre gliÈ importante agire alla fonte, consiglia Hera, cercando di ridurre al minimo la produzione dei rifiuti, in primo luogo lo 'scarto' del cibo. In ...Nel 2015 Nielsen stimava una crescita progressiva della considerazione di prodotti orientati alla sostenibilità nella considerazione del campione osservato. Il trend, sostenuto dalle posizioni dei nat ...Cibo consumato a casa per il lockdown e maggiore sensibilità al tema: ma nel 2020 ne sono state buttate ancora 5,2 milioni di tonnellate ...