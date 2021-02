Spostamenti tra regioni: occhi puntati sul 15 febbraio, cosa può cambiare (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 febbario 2021 - Mentre tornano a salire i contagi da Coronavirus , in Italia, si guarda al nuovo Dpcm , che dovrebbe arrivare entro il 15 febbraio, giorno in cui scadranno o comunque ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 febbario 2021 - Mentre tornano a salire i contagi da Coronavirus , in Italia, si guarda al nuovo Dpcm , che dovrebbe arrivare entro il 15, giorno in cui scadranno o comunque ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’Alto Adige torna in lockdown dall’8 febbraio: negozi chiusi, dad e stop agli spostamenti tra Comuni.… - GermanoZanelli : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, l’Alto Adige torna in lockdown dall’8 febbraio: negozi chiusi, dad e stop agli spostamenti tra Comuni. Le… - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: #Lombardia, nuovo Dpcm: spostamenti tra regioni? Intanto riaprono gli impianti da sci - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus, l’#AltoAdige torna in #lockdown dall’8 febbraio: negozi chiusi, dad e stop agli spostamenti tra Comuni. Le… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus, l’#AltoAdige torna in #lockdown dall’8 febbraio: negozi chiusi, dad e stop agli spostamenti tra Comuni. Le… -