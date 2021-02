Spider-Man 3 | Tom Holland parla del film

(Di venerdì 5 febbraio 2021)-Man 3 sarà ildi supereroi più ambizioso di sempre, o almeno è quello che sostiene Tomin un’intervista rilasciata a Variety La terza pellicola sull’Uomo Ragno, interpretato nuovamente dal giovane Tom, non smette di farre di sé. Delsappiamo poco e niente, addirittura ancora risulta sconosciuto il titolo. Motivo in più per apprezzare i piccoli spoiler che l’attore ci regala tramite i social o le interviste. Risale, infatti, a circa una settimana fa la pubblicazione di una foto sul suo account Instagram, in cui la didascalia lascia aperta la possibilità di qualcosa di veramente grande, senza darci però la certezza di nulla. Questa volta, Tomsi espone un po’ di più, arrivando ad affermare che ...

Il volto disul grande schermo ha poi continuato dicendo: 'I tagli e le contusioni che ho ricevuto penzolando da dei cavi e cadendo sulle cose ne sono la prova' . Ok, ora ci fidiamo. Per ...Tom Holland parla di3: per lui è lo standalone più ambizioso mai realizzato Tom Holland ha avuto modo di parlare di3, anche se questa volta non ha rivelato 'involontariamente' nessuno spoiler. ...Nel corso di una serie di intervista lo showrunner di WandaVision ha confermato il legame tra la serie e gli altri prodotti del MCU.Spider-Man 3 sarà il film di supereroi più ambizioso di sempre, o almeno è quello che sostiene Tom Holland in un'intervista rilasciata a Variety.