Spider-Brand, un saggio elenca i 30 superpoteri del nuovo marketing (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il mondo è cambiato. Questa frase che abbiamo sentito dire un’infinità di volte non ha perso la sua valenza, perché nonostante la rivoluzione digitale abbia qualche anno, i suoi effetti continuano a farsi sentire e a trasformare la società, che ci piaccia o meno. La comunicazione, per via di Internet, dei blog e dei social media, è cambiata radicalmente in ogni ambito, non solo giornalistico, anche nel marketing e nel Branding. Il saggio di Giampaolo Colletti, Spider-Brand – I trenta superpoteri dei nuovi eroi del marketing (edizioni Egea, prefazione di Pino Insegno) si occupa proprio di questo fenomeno, di come la rete abbia mutato l’approccio con cui aziende, grandi e piccole, si rivolgono all’utente. La narrazione con cui un’azienda propone se stessa non può più ... Leggi su wired (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il mondo è cambiato. Questa frase che abbiamo sentito dire un’infinità di volte non ha perso la sua valenza, perché nonostante la rivoluzione digitale abbia qualche anno, i suoi effetti continuano a farsi sentire e a trasformare la società, che ci piaccia o meno. La comunicazione, per via di Internet, dei blog e dei social media, è cambiata radicalmente in ogni ambito, non solo giornalistico, anche nele neling. Ildi Giampaolo Colletti,– I trentadei nuovi eroi del(edizioni Egea, prefazione di Pino Insegno) si occupa proprio di questo fenomeno, di come la rete abbia mutato l’approccio con cui aziende, grandi e piccole, si rivolgono all’utente. La narrazione con cui un’azienda propone se stessa non può più ...

Giampaolo Colletti scrive un libro sul rapporto tra brand e consumatore dove la persuasione ha ceduto il passo a “grandi responsabilità”, per dirla alla zio Ben, come attivismo, protezione e interazio ...

