Spezia | mercoledì sarà il giorno della firma con la nuova proprietà

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Loè pronto a passare in mani americane:ilcon la. I dettagli Loè pronto a diventare americano. Ilstorica svolta per il club ligure è fissato a, quando a Milano arriveranno le firme presso il notaio. Confermato anche il fondo MSD come acquirente, attraverso la figura di uno dei suoi fondatori, Platek, proprietario già una squadra in Danimarca e di una Portogallo. Come riporta Gianluca Di Marzio, il valore dell’operazionedi circa 23/24 milioni di euro. Lomanterrà il management attuale e non ci saranno cambiamenti, rinviati eventualmente a ...