Spezia, Italiano: «Futuro societario? La situazione sul campo non è diversa. Sul Sassuolo…» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Sassuolo: le parole del tecnico bianconero Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Sassuolo. Le parole del tecnico bianconero. SQUADRA ABBANDONATA A SÉ STESSA – «Squadra abbandonata a sé stessa? No, in questo momento, oltre alle voci venute fuori da pochi giorni, la squadra è concentratissima sul campo. E' cambiato nulla, oltre aver letto e sentito tutto ciò che si è scritto, ma la situazione sul campo non è diversa. L'unico nostro obiettivo è per ciò che va fatto in campo durante le partite. Se in Futuro cambierà qualcosa lo sapremo, ce lo faranno sapere ma per noi in questo momento è tutto tale e quale a prima».

