Speravo de morì prima | Totti e la scuola | “Le materie in cui andavo meglio? Educazione fisica | religione | artistica Quelle importanti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) A proposito di rapporti “complicati”, è stata rilasciata oggi una divertente clip, in cui ildella serie scherza con la bandiera della Roma sulla sua esperienza a. “Qual era la materia in cui andavi?”, gli chiede. “– risponde– ma anche”. “”, commentano ironici.DE– LA SERIE SU FRANCESCOè diretta da Luca Ribuoli e prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.