Spadafora si giustifica: “Non conoscere il mondo dello sport è stato il mio punto di forza” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “‘Non conoscevo il mondo dello sport’. Una frase che in tutta onestà ho ripetuto più volte, ma solo ieri è diventata argomento di dibattito, animando le più disparate e ridicole strumentalizzazioni”. Dopo le polemiche delle ultime ore per via della sua frase di commiato “Non conoscevo il mondo dello sport” l’ormai ex ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha voluto rispondere a chi l’ha aspramente criticato, spiegando come il non provenire dal mondo sportivo sia per lui un motivo di vanto: “Non provengo dal mondo dello sport? Vero ma per me, invece, proprio questo ha rappresentato un elemento di forza. Partire da una posizione super ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) “‘Non conoscevo il’. Una frase che in tutta onestà ho ripetuto più volte, ma solo ieri è diventata argomento di dibattito, animando le più disparate e ridicole strumentalizzazioni”. Dopo le polemiche delle ultime ore per via della sua frase di commiato “Non conoscevo il” l’ormai ex ministro, Vincenzo, ha voluto rispondere a chi l’ha aspramente criticato, spiegando come il non provenire dalivo sia per lui un motivo di vanto: “Non provengo dal? Vero ma per me, invece, proprio questo ha rappresentato un elemento di. Partire da una posizione super ...

