Spadafora, il ministro dello sport che non sapeva di sport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non conoscevo il mondo dello sport. Percorso meraviglioso ". Indovinate chi ha pronunciato queste parole piene di dolcezza: l'ex (Dio sia lodato) ministro dello sport Vincenzo Spadafora . Che ci ha ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non conoscevo il mondo. Percorso meraviglioso ". Indovinate chi ha pronunciato queste parole piene di dolcezza: l'ex (Dio sia lodato)Vincenzo. Che ci ha ...

MCriscitiello : Vincenzo Spadafora saluta tutti con un post su Instagram e ammette, finalmente,quello che sostenevamo da mesi... “N… - RivistaUndici : In pratica, il Governo Conte II aveva deciso di affidare la gestione dello sport italiano a una persona che non ave… - enricoronco : #Toninelli dice che hanno perfino #lavorato #Spadafora ministro dello #sport dice che non conosceva il mondo sport… - MomentiCalcio : Della serie “Poveri noi”: l’ex ministro dello sport #Spadafora:”Non conoscevo il mondo dello sport” - paoloangeloRF : “ preferite @vinspadafora #Spadafora che dice non Conoscevo il mondo dello sport o @GuidoCrosetto #crosetto che am… -