Sostituisce la foto sul documento per una truffa alle Poste | scoperto e denunciato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I militari della Stazione dei Carabinieri hannoin stato di libertà un napoletano di 49 anni perché ritenuto responsabile dei reati di sostituzione di persona, falsa attestazione sulla propria identità personale e tentata. Lo stesso, infatti, si era presentato presso l’Ufficio Postale di Telese Terme per incassare un assegno diItaliane dell’importo di 2900 euro, emesso da una compagnia di assicurazione per il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale con undi identità falsificata in quanto sulaveva apposto la propria, con i dati del beneficiario. Avvertiti i Carabinieri che sono giunti tempestivamente sul posto sia quelli del Nucleo Radiomobile di Cerreto Sannita sia quelli ...