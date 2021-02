(Di venerdì 5 febbraio 2021) Fino ad oggiè sempre stato il “concorrente simpatico” di, colui che strappa un sorriso ogni volta che apre bocca. Irresistibile e divertente, grazie soprattutto alla sua parlantina che racchiude un mix delle sue origini marocchine e dell’Umbria dove ora vive (arriva da Bevagna, vicino Perugia), si è reso spesso protagonista di veri siparietti comici. Ai fornelli, invece, i giudici lo hanno sempre spronato a tirar fuori tutte le sue capacità, forse apparse poco fin qui. Negli episodi di ieri, è finalmente giunto il suo momento: durante la prova in esterna sul Lago d’Iseo, lablu lo ha. “Guardami negli occhi e dimmi che te la senti”, gli ha detto unaIrene. Ancor più sorpresi i giudici quando hanno scoperto la ...

Noovyis : (Sorpresa a Masterchef Italia: Monir viene eletto capitano di brigata) Playhitmusic - - ilfattovideo : Sorpresa a Masterchef Italia: Monir viene eletto capitano di brigata - infoitcultura : L'arrivo a sorpresa di Iginio Massari a MasterChef nascosto su una poltrona scatena lacrime e applausi - LaStampaTV : VIDEO | L'arrivo a sorpresa di Iginio Massari a MasterChef nascosto su una poltrona scatena lacrime e applausi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa Masterchef

Il Fatto Quotidiano

In gara restano 9 concorrentiItalia, eliminati Valeria e Cristiano. In un'edizione già ricca, fin qui, di colpi di ... una 'classica', con ingredienti acoperti nascosti sotto di sé,...La Mistery Box diItalia 10 approfondimentoItalia 10, l'addio di Valeria e ... mentre il resto della MasterClass opta per la Mistery Box a. Il piatto "molto buono" di ...Gli inconsueti ingredienti dello chef Terry Giacomello e un “Pressure Test” a base di carne danno filo da torcere agli aspiranti chef. E due di loro abbandonano la gara ...Che cosa è accaduto durante la puntata di MasterChef Italia 10 di giovedì 4 febbraio 2021? Quali prove hanno dovuto sostenere gli aspiranti chef e chi di ...