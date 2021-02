Sondaggi politici elettorali oggi 5 febbraio 2021: per 7 italiani su 10 Draghi è la persona giusta per guidare il Paese (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 5 febbraio 2021: tutti i dati Sondaggi politici elettorali – I Sondaggi parlano chiaro. Secondo sette italiani su dieci, Mario Draghi è la figura giusta per guidare il Paese in un momento così delicato e cruciale della sua storia. A rivelarlo è l’ultimo Sondaggio di Emg per Agorà, trasmissione di Rai 3. Tante le sfide che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi mesi, dalla campagna vaccinale al Recovery Plan, per trovare una soluzione alle crisi sanitaria, economica e sociale causate dal Covid. La figura dell’ex governatore della Bce sembra mettere d’accordo quasi tutti: per il 69% ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021): tutti i dati– Iparlano chiaro. Secondo settesu dieci, Marioè la figuraperilin un momento così delicato e cruciale della sua storia. A rivelarlo è l’ultimoo di Emg per Agorà, trasmissione di Rai 3. Tante le sfide che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi mesi, dalla campagna vaccinale al Recovery Plan, per trovare una soluzione alle crisi sanitaria, economica e sociale causate dal Covid. La figura dell’ex governatore della Bce sembra mettere d’accordo quasi tutti: per il 69% ...

