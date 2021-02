Sondaggi elettorali EMG, il 67% degli italiani vuole Draghi premier (Di venerdì 5 febbraio 2021) Negli ultimi Sondaggi elettorali di EMG più che le intenzioni di voto, che non vedono enormi differenze rispetto alla scorsa settimana, sono i dati sul presidente del consiglio incaricato Draghi quelli che risaltano maggiormente. Gli italiani hanno cominciato una sorta di luna di miele con l’ex presidente della BCE. Due terzi di essi, il 67%, in questa fase preferisce proprio un governo con a capo Draghi che le elezioni. Solo il 20% è per un ritorno alle urne. Si tratta quindi di un consenso trasversale, anche se dobbiamo immaginare sia più forte tra gli elettori del PD o di Forza Italia. A livello di intenzioni di voto, invece, si diceva dei pochi cambiamenti in questi ultimi Sondaggi elettorali. La Lega scende di due decimali, andando al 23,9%, e ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 5 febbraio 2021) Negli ultimidi EMG più che le intenzioni di voto, che non vedono enormi differenze rispetto alla scorsa settimana, sono i dati sul presidente del consiglio incaricatoquelli che risaltano maggiormente. Glihanno cominciato una sorta di luna di miele con l’ex presidente della BCE. Due terzi di essi, il 67%, in questa fase preferisce proprio un governo con a capoche le elezioni. Solo il 20% è per un ritorno alle urne. Si tratta quindi di un consenso trasversale, anche se dobbiamo immaginare sia più forte tra gli elettori del PD o di Forza Italia. A livello di intenzioni di voto, invece, si diceva dei pochi cambiamenti in questi ultimi. La Lega scende di due decimali, andando al 23,9%, e ...

zazoomblog : Sondaggi elettorali EMG il 67% degli italiani vuole Draghi premier - #Sondaggi #elettorali #degli #italiani - auctorluminis : DEMOCRAZIA QUESTA SCONOSCIUTA. #perlacronaca: l'unico sondaggio che può farti governare è quello che si fa riempie… - zazoomblog : Sondaggi politici elettorali oggi 5 febbraio 2021: per 7 italiani su 10 Draghi è la persona giusta per guidare il P… - suzukimaruti : @F_Baldux No, sono istanze di sinistra. Solo sono oltre ma visione novecentesca. E segnalo che dopo 3 anni in cui n… - _Facezia_ : @maurizio1999 @gianlucac1 @ThManfredi @mtizzoni @Di_SPACE_Lauro @alexchicchi Detto. Fatto. Sono quelli che usano nei sondaggi elettorali. -