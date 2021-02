Somiglianza tra Nicole, dama del Trono over di ‘Uomini e Donne’, e Melania Trump (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi la Somiglianza di quest’oggi: Ma Nicole, la dama che sta uscendo con Carlo e Armando Incarnato, non è spiaccicata a Melania Trump? Due gocce d’acqua! Sabrina Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle ... Leggi su isaechia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quello delle somiglianze è un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Ma, lache sta uscendo con Carlo e Armando Incarnato, non è spiaccicata a? Due gocce d’acqua! Sabrina Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle ...

blumirtilllo : kazu e caterino sono la stessa persona , riddle e yuki uguale ma la cosa che mi spaventa di piu è la somiglianza tr… - cppmaria : Somiglianza impressionante tra il mio ragazzo e Justin Bieber e non mi lamento - fisco24_info : La segnalazione antiriciclaggio non esclude la comunicazione DAC 6: I punti di contatto tra la normativa DAC 6 e qu… - speecialneeds : tra i ricordi di instagram ho appena visto una story in cui inquadro Bugo e Morgan e prendo in giro mio papà per la… - saturn4lia : Appena è apparsa Penny nella stagione ho subito pensato che mi sarebbe piaciuto vederla legare con Monica, oltre ch… -