Silent Hill davvero confermato da Akira Yamaoka? L'intervista è stata sospettosamente rimossa (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ieri sera, il leggendario sound composer Akira Yamaoka (l'uomo dietro molte colonne sonore di giochi Konami, in primis la saga di Silent Hill) è stato intervistato dal canale YouTube AlHub. Fin qui, niente di straordinario: ma a un certo punto dell'intervista Yamaoka ha sottolineato il fatto che stesse lavorando a un nuovo progetto, che verrà annunciato questa estate. Ai fan di Silent Hill, naturalmente, si sono rizzate le orecchie, ma anche qui siamo solo nel reame delle possibilità: nonostante Konami abbia diminuito il numero dei progetti sui quali è impegnata, potrebbe essere qualunque cosa: da una nuova IP a sequel o remaster. Sono state fatidiche le parole pronunciate in seguito "Credo sia proprio quello di cui sperate di sentire ...

