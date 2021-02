"Siete rimasti gli unici". Chi non vuole Draghi è colpevole? Merlino provoca e La Russa sbrocca: che lezione | Video (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ora, non sostenere Mario Draghi e il suo governo sembra quasi essere una colpa. Dunque, i "colpevoli" sono quelli di Fratelli d'Italia. Già, Giorgia Meloni sin dal principio ha annunciato la sua contrarietà all'esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce, invocando il ritorno alle elezioni. La leader di FdI aveva poi suggerito al centrodestra un'astensione collettiva al giorno della fiducia, un escamotage per non spaccare l'alleanza e che però sembra essere stato respinto. Quasi certo l'ingresso di Forza Italia in maggioranza, mentre la Lega di Matteo Salvini ha aperto la porta ed è pronta a sedersi al tavole delle trattative. I colpevoli, appunto, solo quelli di FdI. E sul metaforico banco degli imputati, a L'aria che tira di Myrta Merlino in onda su La7, ecco Ignazio La Russa, esponente di spicco proprio di Fratelli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ora, non sostenere Marioe il suo governo sembra quasi essere una colpa. Dunque, i "colpevoli" sono quelli di Fratelli d'Italia. Già, Giorgia Meloni sin dal principio ha annunciato la sua contrarietà all'esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce, invocando il ritorno alle elezioni. La leader di FdI aveva poi suggerito al centrodestra un'astensione collettiva al giorno della fiducia, un escamotage per non spaccare l'alleanza e che però sembra essere stato respinto. Quasi certo l'ingresso di Forza Italia in maggioranza, mentre la Lega di Matteo Salvini ha aperto la porta ed è pronta a sedersi al tavole delle trattative. I colpevoli, appunto, solo quelli di FdI. E sul metaforico banco degli imputati, a L'aria che tira di Myrtain onda su La7, ecco Ignazio La, esponente di spicco proprio di Fratelli ...

