Si torna a sciare, c’è il sì del Cts. Cosa si può fare nel primo weekend in giallo (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’ok per tornare a sciare c’è. Il Comitato tecnico scientifico ha detto sì alla riapertura degli impianti, ma solo in zona gialla. È stata bocciata, invece, la proposta di far ripartire le strutture, pur con una capienza ridotta al 50% su funivie, cabinovie e seggiovie e l’utilizzo obbligatorio di mascherine Ffp2, anche nelle zone arancioni. Il via libera scatterà dal 15 febbraio. Leggi anche › Sci di fondo: come iniziare, perché fa bene ed è sicuro in tempo Covid › sciare: le 10 destinazioni perfette per imparare Sci di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’ok perre ac’è. Il Comitato tecnico scientifico ha detto sì alla riapertura degli impianti, ma solo in zona gialla. È stata bocciata, invece, la proposta di far ripartire le strutture, pur con una capienza ridotta al 50% su funivie, cabinovie e seggiovie e l’utilizzo obbligatorio di mascherine Ffp2, anche nelle zone arancioni. Il via libera scatterà dal 15 febbraio. Leggi anche › Sci di fondo: come iniziare, perché fa bene ed è sicuro in tempo Covid ›: le 10 destinazioni perfette per imparare Sci di ...

