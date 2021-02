Si rompe il centrodestra, alle consultazioni ognuno per conto suo. E Salvini… (Di venerdì 5 febbraio 2021) Scoppia il centrodestra e si divide anche l’asse sovranista. Salvini molla l’alleata Giorgia Meloni. La leader di Fdi resta dunque isolata e passa al contrattacco: “Chiederò spiegazioni a Matteo”. Delegazioni separate per le consultazioni, ognuno per la sua strada: il centrodestra incontrerà così Mario Draghi. Addio unità di coalizione. Giorgia Meloni resterà all’opposizione “responsabile”. Silvio Berlusconi ha fatto un netto endorsement al premier incaricato. E dopo una lunga segreteria politica, in cui tanto Giancarlo Giorgetti quanto Luca Zaia, ma anche amministratori locali e parlamentari, hanno insistito per valutare “seriamente” l’appello del presidente della Repubblica “in questo momento drammatico”, Matteo Salvini apre alla possibilità di un sostegno all’ex presidente della Bce.



