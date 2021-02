“Sì incondizionato a Draghi | senza veti sui ministri” Renzi è ancora la spina nel fianco dei giallofucsia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb – Come era ampiamente prevedibile, Matteooffre il suo sìal premier incaricato Mario, non ponendo alcun veto rispetto alla eventuali componenti partitiche del governo nascente. Il leader di Italia Viva, che ha scatenato la crisi del governo Conte bis, spingendo Mattarella a convocare l’ex numero uno della Bce, non solo conferma il suo sostegno a, ma lo rafforza. Infatti l’appoggio di Italia viva infatti è “a prescindere”, “indipendentemente da quantitecnici e politici ci saranno”.si spertica in lodi per: “E’ una polizza assicurativa per i nostri figli e nipoti” “Grazie a Mario, averlo individuato come interlocutore per formare un nuovo governo ha portato immediatamente una ...