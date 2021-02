Si accascia sul volante nell’auto, uomo rischia di essere stroncato da un malore: ma due “angeli” lo salvano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tragedia sfiorata ieri intorno alle ore 11.00 a Civitavecchia dove un uomo ha quasi perso la vita a causa di un malore. E’ successo in Via Rodolfo Morandi: ad accorgersi dell’accaduto e delle evidenti difficoltà della persona è stata una pattuglia del 7° Reggimento dell’Esercito Italiano impegnata nell’operazione strade sicure. Leggi anche: Paura a Roma: auto non si ferma all’alt e tenta di investire un soldato, il militare apre il fuoco due volte Civitavecchia: uomo salvato dai soldati L’uomo si trovava a bordo della sua autovettura quando all’improvviso si è accasciato sul volante. I militari, adottando i protocolli previsti dal caso unitamente alle ulteriori misure di sicurezza anti Covid, hanno eseguito tempestivamente le manovre-tecniche di rianimazione (BLS) in attesa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tragedia sfiorata ieri intorno alle ore 11.00 a Civitavecchia dove unha quasi perso la vita a causa di un. E’ successo in Via Rodolfo Morandi: ad accorgersi dell’accaduto e delle evidenti difficoltà della persona è stata una pattuglia del 7° Reggimento dell’Esercito Italiano impegnata nell’operazione strade sicure. Leggi anche: Paura a Roma: auto non si ferma all’alt e tenta di investire un soldato, il militare apre il fuoco due volte Civitavecchia:salvato dai soldati L’si trovava a bordo della sua autovettura quando all’improvviso si èto sul. I militari, adottando i protocolli previsti dal caso unitamente alle ulteriori misure di sicurezza anti Covid, hanno eseguito tempestivamente le manovre-tecniche di rianimazione (BLS) in attesa ...

