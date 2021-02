Shakira come Jessica Rabbit: il cambio di look è spettacolare (Di venerdì 5 febbraio 2021) Shakira ha sorpreso i suoi fan con un look davvero spettacolare: la cantante ha cambiato colore di capelli, mostrando il risultato su Instagram. Nel post pubblicato sui social ha mostrato una chioma rossa intensa con sfumature fucsia, anche se ha precisato ai suoi fan – mentre è intenta a stirarsi i capelli – che non era quello il colore che desiderava: “La mia idea era che fossero più rosa, ma il colore era finito e l’ho mischiato con un altro prodotto che avevo, ed è venuto fuori… più intenso”. Il breve video condiviso con i follower è stato accompagnato dalla didascalia “Surprise!”, e nel giro di poche ore ha fatto il pieno di like e commenti: “Sei incantevole!”, “Divina”, “Stupenda”, hanno scritto gli utenti. Nonostante l’errore, il risultato è davvero sorprendente ed è innegabile che Shakira con questa chioma sia ... Leggi su dilei (Di venerdì 5 febbraio 2021)ha sorpreso i suoi fan con undavvero: la cantante ha cambiato colore di capelli, mostrando il risultato su Instagram. Nel post pubblicato sui social ha mostrato una chioma rossa intensa con sfumature fucsia, anche se ha precisato ai suoi fan – mentre è intenta a stirarsi i capelli – che non era quello il colore che desiderava: “La mia idea era che fossero più rosa, ma il colore era finito e l’ho mischiato con un altro prodotto che avevo, ed è venuto fuori… più intenso”. Il breve video condiviso con i follower è stato accompagnato dalla didascalia “Surprise!”, e nel giro di poche ore ha fatto il pieno di like e commenti: “Sei incantevole!”, “Divina”, “Stupenda”, hanno scritto gli utenti. Nonostante l’errore, il risultato è davvero sorprendente ed è innegabile checon questa chioma sia ...

