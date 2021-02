Servizi premium bloccati per tutti: ecco la delibera dell’AGCOM (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGCOM attiva nuove regole relative ai Servizi in abbonamento per dispositivi mobili, per evitare truffe e frodi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGCOM attiva nuove regole relative aiin abbonamento per dispositivi mobili, per evitare truffe e frodi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

DarioConti1984 : Servizi premium bloccati per tutti: ecco la delibera dell’AGCOM - TuttoAndroid : Servizi premium bloccati per tutti: ecco la delibera dell’AGCOM - cellicom : Servizi premium bloccati per tutti: ecco la delibera dell’AGCOM - alanthefrizz : RT @androidworldit: Era l'ora! - MattiCeccopi : RT @androidworldit: Era l'ora! -