Serie D, quote e pronostici della gare del weekend (Di venerdì 5 febbraio 2021) Torna in scena lo spettacolo targato LND. Il calcio dilettantistico italiano riprende il palinsesto di gare che –come di consueto– proveremo ad analizzare assieme nell’angolo dedicato: quote e pronostici di Serie D. quote e pronostici Serie D, Girone A Arconatese-Vado 1Borgosesia-Sestri Levante 2Bra-PDHAE GGCastellanzese-Imperia OVER 2,5Chieri-Sanremese XSaluzzo-Caronnese 2Derthona-Città di Varese X2Legnano-Casale 1Lavagnese-Fossano 1Gozzano-Folgore Caratese OVER 2,5 Girone B Breno-Scanzorosciate 1Desenzano Calvina-Brusaporto X2Tritium-Sona 2R.Calepinna-V.C.Bergamo GGVis Nova- Nibionnoggiono GGCaravaggio-Fanfulla OVER 2,5Crema-Ponte S.Pietro 1Villa d’Almè- Franciacorta X2Seregno-Casatese 1 Girone C U.San Giorgio- Virtus Bolzano 2Luparense-Campodarsego ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Torna in scena lo spettacolo targato LND. Il calcio dilettantistico italiano riprende il palinsesto diche –come di consueto– proveremo ad analizzare assieme nell’angolo dedicato:diD.D, Girone A Arconatese-Vado 1Borgosesia-Sestri Levante 2Bra-PDHAE GGCastellanzese-Imperia OVER 2,5Chieri-Sanremese XSaluzzo-Caronnese 2Derthona-Città di Varese X2Legnano-Casale 1Lavagnese-Fossano 1Gozzano-Folgore Caratese OVER 2,5 Girone B Breno-Scanzorosciate 1Desenzano Calvina-Brusaporto X2Tritium-Sona 2R.Calepinna-V.C.Bergamo GGVis Nova- Nibionnoggiono GGCaravaggio-Fanfulla OVER 2,5Crema-Ponte S.Pietro 1Villa d’Almè- Franciacorta X2Seregno-Casatese 1 Girone C U.San Giorgio- Virtus Bolzano 2Luparense-Campodarsego ...

