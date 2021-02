Serie B, Cellino sceglie Pep Clotet: ecco le prime parole del nuovo allenatore del Brescia (Di sabato 6 febbraio 2021) Massimo Cellino spiazza tutti con la scelta del nuovo tecnico.Brescia, ufficiale: esonerato Dionigi, fatale il ko con il fanalino di coda AscoliMai banale, coraggioso ed intraprendente il patron del Brescia ha scelto Pep Clotet per la guida tecnica della sua squadra nel prosieguo della corrente stagione agonistica. Il tecnico classe 1977 è stato vice allenatore del Leeds e ha sbaragliato la concorrenza per sedersi sulla panchina delle Rondinelle. Daniele Gastaldello continuerà ad essere il vice del nuovo allenatore, come aveva già fatto con la precedente guida tecnica. Di certo non una stagione esaltante per il Brescia e testimonianza ne è il quarto cambio in panchina per Cellino. Arduo il compito di risollevare la ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) Massimospiazza tutti con la scelta deltecnico., ufficiale: esonerato Dionigi, fatale il ko con il fanalino di coda AscoliMai banale, coraggioso ed intraprendente il patron delha scelto Pepper la guida tecnica della sua squadra nel prosieguo della corrente stagione agonistica. Il tecnico classe 1977 è stato vicedel Leeds e ha sbaragliato la concorrenza per sedersi sulla panchina delle Rondinelle. Daniele Gastaldello continuerà ad essere il vice del, come aveva già fatto con la precedente guida tecnica. Di certo non una stagione esaltante per ile testimonianza ne è il quarto cambio in panchina per. Arduo il compito di risollevare la ...

