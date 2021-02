Serie A, Fiorentina-Inter: probabili formazioni, diretta tv e le ultime (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fiorentina-Inter apre ufficialmente la 21a giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Questa sera, sul manto erboso dell’Artemio Franchi, viola e nerazzurri si sfideranno per compiere un altro passetto in più verso i propri obiettivi stagionali: Cesare Prandelli cerca punti per continuare a tenere distante la zona retrocessione, mentre Antonio Conte tenterà di impadronirsi dell’Intera posta in palio per scavalcare, mettendo pressione, al Milan. Una vittoria milanese, infatti, proietterebbe Suning al primo posto in classifica fino alla serata di domenica. I padroni di casa arrivano dal punti, ghermito in nove uomini, sul campo del Torino, mentre gli ospiti hanno strapazzato 4-0 il Benevento di Filippo Inzaghi. Le parole di Prandelli e Conte Cesare Prandelli è stato chiaro in conferenza stampa: “La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021)apre ufficialmente la 21a giornata diA, la seconda del girone di ritorno. Questa sera, sul manto erboso dell’Artemio Franchi, viola e nerazzurri si sfideranno per compiere un altro passetto in più verso i propri obiettivi stagionali: Cesare Prandelli cerca punti per continuare a tenere distante la zona retrocessione, mentre Antonio Conte tenterà di impadronirsi dell’a posta in palio per scavalcare, mettendo pressione, al Milan. Una vittoria milanese, infatti, proietterebbe Suning al primo posto in classifica fino alla serata di domenica. I padroni di casa arrivano dal punti, ghermito in nove uomini, sul campo del Torino, mentre gli ospiti hanno strapazzato 4-0 il Benevento di Filippo Inzaghi. Le parole di Prandelli e Conte Cesare Prandelli è stato chiaro in conferenza stampa: “La ...

Gazzetta_it : #Fiorentina, allarme Ribery per l’#Inter. Prandelli: “Non so se potrà giocare”. Tutto sulle condizioni del francese… - Gazzetta_it : #Passarella: 'Il mio cuore diviso tra #Viola e #Inter. #Lautaro crescerà e #Commisso è ok' #FiorentinaInter… - GrecoCrescenzo3 : RT @internewsit: Precedenti Fiorentina-Inter, 7 anni fa (troppi) l'ultimo successo in Serie A - - interliveit : ??#SerieA | Le probabili formazioni di #FiorentinaInter - aiaroma1 : #designazioninazionali #seriea #aiaroma1presente?? ????Questa sera si apre la 21esima giornata di Serie A con la sfida… -