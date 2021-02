Serie A, 21° giornata: apre stasera Fiorentina-Inter, il big match è Juventus-Roma. Ecco le partite su Sky e DAZN (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fiorentina-Inter La Serie A 2020/21 scende in campo con la ventunesima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della 21° giornata Il turno si apre nuovamente di venerdì, con l’Inter che questa sera affronta in trasferta la Fiorentina. Il big match della giornata è la sfida di Torino tra Juventus e Roma, in programma sabato, mentre la capolista Milan domenica pomeriggio ospita il Crotone. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Venerdì 5 febbraio ore 20.45 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 febbraio 2021)LaA 2020/21 scende in campo con la ventunesimaqualitrasmetterà Sky e quali il servizio di streaming onlineA 2020/21: dove seguire ledella 21°Il turno sinuovamente di venerdì, con l’che questa sera affronta in trasferta la. Il bigdellaè la sfida di Torino tra, in programma sabato, mentre la capolista Milan domenica pomeriggio ospita il Crotone. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle: Venerdì 5 febbraio ore 20.45 ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 21° Probabili formazioni di Fiorentina - Inter: Ribery verso il no

Ha il via al Franchi di Firenze il turno numero 21 di Serie A , seconda giornata del girone di ritorno. Di fronte una Fiorentina fresca di pareggio incassato nel finale a Torino, in una partita chiusa in nove uomini per le espulsioni di Milenkovic ...

Rugby Sei Nazioni, Italia - Francia: dove vederla in tv. I giovani azzurri in un torneo mai visto

I nostri problemi sono i soliti: 12 vittorie dal 2000 , l'ultima nel 2015 , una serie aperta di sconfitte arrivata a 27 senza considerare l'ormai ricchissima collezione di cucchiai di legno. Quest'...

