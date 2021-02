“Sei uno schianto!”. Mara Venier bellissima ma irriconoscibile. Tutti stesi davanti alla foto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nata il 20 ottobre 1950 a Venezia, Mara Venier è una delle conduttrici televisive con la carriera più longeva, eppure i primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi come attrice protagonista nel film “Diario di un italiano”. Era il 1973 e lei, appena ventitreenne, regalò al film di Sergio Capogna una scena di nudo integrale. La trama racconta l’amore fra il tipografo Valerio e l’ebrea Wanda nella Firenze del 1938, quando erano da poco in vigore le leggi razziali. Benché figlio di un socialista morto in carcere quando era ancora bambino, Valerio non si fa coinvolgere dalla politica e vorrebbe solo vivere il suo sogno d’amore con la ragazza. Wanda, del canto suo, gli nasconde le sue origine semite, timorosa che il giovane possa spaventarsi e lasciarla. Ad un certo punto la ragazza è però costretta a fuggire, il che getta Valerio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nata il 20 ottobre 1950 a Venezia,è una delle conduttrici televisive con la carriera più longeva, eppure i primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi come attrice protagonista nel film “Diario di un italiano”. Era il 1973 e lei, appena ventitreenne, regalò al film di Sergio Capogna una scena di nudo integrale. La trama racconta l’amore fra il tipografo Valerio e l’ebrea Wanda nella Firenze del 1938, quando erano da poco in vigore le leggi razziali. Benché figlio di un socialista morto in carcere quando era ancora bambino, Valerio non si fa coinvolgere dpolitica e vorrebbe solo vivere il suo sogno d’amore con la ragazza. Wanda, del canto suo, gli nasconde le sue origine semite, timorosa che il giovane possa spaventarsi e lasciarla. Ad un certo punto la ragazza è però costretta a fuggire, il che getta Valerio ...

