Sedici regioni e una provincia in zona gialla | la Sardegna verso il cambio di colore

Da lunedì la Sardegna potrebbe passare dalla fascia arancione a quella gialla, portando ae province autonome nella fascia con meno restrizioni della classifica. Una regione (Umbria) e ...Puglia, Sicilia, Umbria e Provincia di Bolzano restano arancioni. L'Rt nazionale è stabile a 0,84, ma sale il numero dei territori a rischio alto. Il nuovo report dell'Iss fotografa una situazione ...Sono 14.218 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 270.507 tamponi totali (ieri 270.142).Come la scorsa settimana il valore è pari a 0,81. In tredici regioni si evidenzia un trend di casi in aumento. E l'Istituto superiore di sanità mette in guardia dalle nuove varianti: «Possono portare ...