Sedici regioni e una provincia in zona gialla | la Sardegna verso il cambio di colore | l' Umbria a rischio

carducci_maria : RT @carducci_maria: Monitoraggio, Rt nazionale a 0,84: sedici regioni e una provincia gialle - la Repubblica Speriamo continui a migliorare… - carducci_maria : Monitoraggio, Rt nazionale a 0,84: sedici regioni e una provincia gialle - la Repubblica Speriamo continui a miglio… - 79_Alessio : RT @romatoday: Sedici regioni (e province) in zona gialla: la Sardegna verso il cambio di colore, l'Umbria a rischio - msn_italia : Monitoraggio, Rt nazionale a 0,84: sedici regioni e una provincia gialle - romatoday : Sedici regioni (e province) in zona gialla: la Sardegna verso il cambio di colore, l'Umbria a rischio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sedici regioni

la Repubblica

Il report dell'Iss sulla settimana dal 25 - 31 gennaio e fino al 3 febbraio. "Servono misure locali e nazionali o rischio rapido aumento dei contagi". In 8terapie intesive sotto . - -Puglia, Sicilia e Provincia di Bolzano dovrebbero rimanere arancioni. Il nuovo report dell'Iss e le ipotesi sul cambiamento di fascia dei territoriCome la scorsa settimana il valore è pari a 0,81. In tredici regioni si evidenzia un trend di casi in aumento. E l'Istituto superiore di sanità mette in guardia dalle nuove varianti: «Possono portare ...05 febbraio 2021 a. a. a. Coronavirus in Toscana, 703 nuovi casi, in aumento rispetto ai giorni precedenti. Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 137.242 i casi di positività al Coronavirus. Le pe ...