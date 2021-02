Scuole in Campania, De Luca verso una nuova ordinanza: ritorno alla Dad per le superiori? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Scuole in Campania: il governatore Vincenzo De Luca potrebbe firmare un’ordinanza con cui stabilire il ritorno alla didattica a distanza per le superiori a partire da lunedì 15 febbraio. Come spesso accaduto durante la pandemia, le Scuole tornano ad essere un tema molto caldo in Campania. L’Unità dei Crisi della Regione Campania sta infatti monitorando Leggi su 2anews (Di venerdì 5 febbraio 2021)in: il governatore Vincenzo Depotrebbe firmare un’con cui stabilire ildidattica a distanza per lea partire da lunedì 15 febbraio. Come spesso accaduto durante la pandemia, letornano ad essere un tema molto caldo in. L’Unità dei Crisi della Regionesta infatti monitorando

Agenzia_Ansa : Via libera allo sci in zona gialla, incognita spostamenti. Rischi #varianti in Abruzzo-Umbria, la Campania pensa al… - Tranviereincaz1 : RT @MD___House: •Trentino: A rischio zona rossa •Umbria: Si valuta la possibilità di zone rosse •Toscana: In 20 giorni contagi raddoppiati… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Covid, contagi in aumento: verso stretta su scuole e assembramenti - katun79 : RT @MD___House: •Trentino: A rischio zona rossa •Umbria: Si valuta la possibilità di zone rosse •Toscana: In 20 giorni contagi raddoppiati… - ruiciccio : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Covid, contagi in aumento: verso stretta su scuole e assembramenti -