(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di CrisiCampania si è riunita per esaminare l’andamento epidemiologico in Campania, con particolare attenzione ai dati registrati nelle ultime settimane nel mondoscuola. Si è preso atto del trend inin atto in tutte le fasce dell’età scolastica, nel quadro di unagenerale dei contagi in Campania, di cui dà atto anche il verbale odiernoCabina di Regia Nazionale. L’Unità di Crisi ha deciso di aggiornarsi a martedì prossimo, per un esame ancora più mirato e aggiornato dei dati dinelle, anche in relazione alle attività in presenza che sono ripartite da lunedì scorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

zazoomblog : Scuole il monito della Regione: grave la crescita del contagio - #Scuole #monito #della #Regione: -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole monito

anteprima24.it

... orientamento per le lauree STEM dallemedie e, per la Ricerca, incentivi alle partnership ... Un chiaroper chiunque, nei prossimi giorni, prenderà la poltrona di Viale Trastevere. (di ......in vista della Giornata internazionale contro il Bullismo che ricorre il 7 febbraio sono un... università e ricerca, ho promosso le linee guida per la prevenzione e il contrasto nelle...La lotta al covid si combatte in Sicilia anche tra i banchi di scuola con screening a campione sugli studenti e test mensili sul personale scolastico: è la strategia messa in campo dal governo Musumec ...PALERMO. Screening a campione sugli studenti e test mensili sul personale scolastico per contenere la diffusione del virus in Sicilia. È la strategia messa in campo dal governo Musumeci per garantire ...