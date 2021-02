Scontro tra due auto | un morto e un ferito grave

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Incidente mortale questa sera a Crevacuore, nel biellese. Nellotra dueha perso la vita un uomo sui 40 - 45 anni di cui al momento non sono state rese note le generalità. Inutili i ...

Incidente mortale questa sera a Crevacuore, nel biellese. Nello scontro tra due auto ha perso la vita un uomo sui 40 - 45 anni di cui al momento non sono state rese note le generalità. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo ma senza successo. L'incidente è avvenuto intorno alle 19,30 di questa sera 5 febbraio sulla SP 200, tra Pray e Crevacuore. Al momento non è noto se la vittima sia il conducente o un passeggero. Sul luogo del violento scontro frontale sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.