Sci alpino, le pagelle di oggi: Paris lancia un segnale per Cortina, anche Innerhofer c’è (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dominik Paris è tornato alla vittoria dopo oltre un anno. L’altoatesino si è imposto nella discesa di Garmisch, l’ultima prima dei Mondiali di Cortina. L’azzurro si è imposto davanti a Beat Feuz e Matthias Mayer. Qui di seguito le pagelle. Dominik Paris 10: si è rivisto il vero Paris quest’oggi. Linee vicine alla perfezione nel tratto più complicato della pista, riuscendo a fare velocità come nessun altro. In questo momento per battere Feuz e Mayer bisogna fare tutte le cose al 100%. Una vittoria importante anche in chiave Cortina, perchè la condizione sale di gara in gara e serviva proprio una vittoria per arrivare al massimo alla rassegna di casa. Beat Feuz 9: vincerà probabilmente la coppa di discesa perchè è stato il più forte e il più regolare fin ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dominikè tornato alla vittoria dopo oltre un anno. L’altoatesino si è imposto nella discesa di Garmisch, l’ultima prima dei Mondiali di. L’azzurro si è imposto davanti a Beat Feuz e Matthias Mayer. Qui di seguito le. Dominik10: si è rivisto il veroquest’. Linee vicine alla perfezione nel tratto più complicato della pista, riuscendo a fare velocità come nessun altro. In questo momento per battere Feuz e Mayer bisogna fare tutte le cose al 100%. Una vittoria importantein chiave, perchè la condizione sale di gara in gara e serviva proprio una vittoria per arrivare al massimo alla rassegna di casa. Beat Feuz 9: vincerà probabilmente la coppa di discesa perchè è stato il più forte e il più regolare fin ...

