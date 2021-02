Sci alpino, immenso Dominik Paris, trionfa a Garmisch! Il ritorno del Re della discesa! (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dominik Paris è tornato! L’altoatesino si riprende il gradino più alto del podio nella discesa libera di Garmisch, conquistando la sua diciannovesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Prestazione eccezionale del nativo di Merano che ha fatto la differenza nella parte della compressione, portandosi dietro grandissima velocità grazie a delle linee semplicemente perfetto. Un ritorno al successo tanto atteso per Paris, che non vinceva dalla discesa di Bormio del dicembre 2019. La vittoria di oggi poi conferma come il campione azzurro stia ritrovando la forma migliore proprio in prossimità dei Mondiali di Cortina, dove si presenterà per difendere il titolo in superG e per conquistare una medaglia ovviamente anche in discesa. Podio dalle grandi firme, visto che al secondo posto ha chiuso lo svizzero ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021)è tornato! L’altoatesino si riprende il gradino più alto del podio nella discesa libera di Garmisch, conquistando la sua diciannovesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Prestazione eccezionale del nativo di Merano che ha fatto la differenza nella partecompressione, portandosi dietro grandissima velocità grazie a delle linee semplicemente perfetto. Unal successo tanto atteso per, che non vinceva dalla discesa di Bormio del dicembre 2019. La vittoria di oggi poi conferma come il campione azzurro stia ritrovando la forma migliore proprio in prossimità dei Mondiali di Cortina, dove si presenterà per difendere il titolo in superG e per conquistare una medaglia ovviamente anche in discesa. Podio dalle grandi firme, visto che al secondo posto ha chiuso lo svizzero ...

