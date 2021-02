Sci alpino, Dominik Paris: “Sono davvero felice, le mie sensazioni sono sempre migliori in gara” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sulle nevi di Garmisch-Partenkirchen l’Italia ha ritrovato un campione. Dominik Paris, 13 mesi dopo, torna sul gradino più alto del podio nella discesa in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Una prestazione convincente quella dell’azzurro, capace di pennellare sulla Kandahar, lasciando andare gli sci come solo lui sa fare. Quanto fatto in prova aveva confortato non poco “Domme” e oggi in gara ha messo sulla pista teutonica tutto quello che aveva, facendo la differenza nella parte della compressione e chiudendo con una velocità notevolissima nell’ultima parte. Per il trentunenne altoatesino si tratta della 15ma vittoria in una discesa libera di Coppa e della 19ma nel computo totale. Un’affermazione importante per quello che ci sarà in chiave azzurra molto presto, ovvero i Mondiali di ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sulle nevi di Garmisch-Partenkirchen l’Italia ha ritrovato un campione., 13 mesi dopo, torna sul gradino più alto del podio nella discesa in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Una prestazione convincente quella dell’azzurro, capace di pennellare sulla Kandahar, lasciando andare gli sci come solo lui sa fare. Quanto fatto in prova aveva confortato non poco “Domme” e oggi inha messo sulla pista teutonica tutto quello che aveva, facendo la differenza nella parte della compressione e chiudendo con una velocità notevolissima nell’ultima parte. Per il trentunenne altoatesino si tratta della 15ma vittoria in una discesa libera di Coppa e della 19ma nel computo totale. Un’affermazione importante per quello che ci sarà in chiave azzurra molto presto, ovvero i Mondiali di ...

_Carabinieri_ : L'Arma dei #Carabinieri in campo per @Cortina2021, in vista della Cerimonia di Apertura dei Campionati del Mondo di… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Dominik Paris domina la discesa di Garmisch-Partenkirchen e c… - GDF : #Fiammegiallenews: sport invernali sci alpino paralimpico Coppa del Mondo Saalbach (Aut) successo di… - FNInfermieri : ??Per i Mondiali di Sci Alpino #Cortina2021 è stato elaborato un complesso protocollo #COVID19, validato dal #CTS,… - OA_Sport : #SCIALPINO Dominik Paris raggiante al termine della discesa di Garmisch: un capitolo che si chiude, pensando all'in… -