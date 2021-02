Scaricare lo scontrino della farmacia: ecco quanto risparmi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Siamo oramai abituati a non considerare le farmacie solo un luogo dove acquistare i medicinali, ma anche di prodotti non strettamente considerabili tali, come creme, integratori e simili, trasformando l’idea stessa della farmacia, che è diventato un luogo di acquisti decisamente diversificato. I prodotti considerabili come farmaci possono subire la cosidetta detrazione fiscale, ossia una sorta di sconto dal punto di vista della tassazione al momento della dichiarazione dei redditi, anche se il più delle volte si usa il termine di “scarico fiscale”. Condizioni della detrazione Sui medicinali si applica il 19 % ma tenendo conto della franchigia, ossia la soglia sotto il quale la detrazione non può operare, calcolata su base annuale. Per quanto riguarda i medicinali ... Leggi su android-news.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) Siamo oramai abituati a non considerare le farmacie solo un luogo dove acquistare i medicinali, ma anche di prodotti non strettamente considerabili tali, come creme, integratori e simili, trasformando l’idea stessa, che è diventato un luogo di acquisti decisamente diversificato. I prodotti considerabili come farmaci possono subire la cosidetta detrazione fiscale, ossia una sorta di sconto dal punto di vistatassazione al momentodichiarazione dei redditi, anche se il più delle volte si usa il termine di “scarico fiscale”. Condizionidetrazione Sui medicinali si applica il 19 % ma tenendo contofranchigia, ossia la soglia sotto il quale la detrazione non può operare, calcolata su base annuale. Perriguarda i medicinali ...

Soffiovic : Ti do il bonus ma prima devi portare l'isee, scaricare l'app, abbassare la classe energetica, registrarti sul sito,… - SimonuandaMaria : La prenotaz x il vaccino va fatta a mezzo app Lo scontrino lotteria Il bonus scontrino Prima si veniva definiti in… - ferrix88 : @ThePesa @RobertoBurioni @linomeschieri Serviva il covid evidentemente, non lo so. Troppi interessi in ballo, ma la… - ClaudioCla71 : @Agenzia_Ansa Attenzione che pensano bene di non dire che se accetti di partecipare con lo scontrino alla lotteria… - ClaudioCla71 : @Agenzia_Ansa Attenzione che pensano bene di non dire che se accetti di partecipare con lo scontrino alla lotteria… -

Ultime Notizie dalla rete : Scaricare scontrino Lotteria degli scontrini, avvio tiepido: pochi clienti partecipano

In pratica il cliente deve scaricare un codice a barre (o un codice numerico) e mostrarlo al momento di effettuare un pagamento (con mezzi elettronici) presso un qualsiasi negozio: nello scontrino ...

Quanto si scarica dagli scontrini della farmacia?

Spesa in farmacia: cosa si può scaricare? Lo scontrino della farmacia , dunque, riporta delle diciture relative ai prodotti acquistati. Danno diritto alla detrazione le indicazioni " farmaco " o " ...

Quanto possiamo scaricare dallo scontrino della farmacia ContoCorrenteOnline.it Lotteria degli Scontrini: app, area, premi e come funziona

Un'arma per combattere l'evasione fiscale, un incentivo per far ripartire i consumi. Cos'è, quali sono i premi, come partecipare e riscuotere le vincite.

La lotteria scontrini del primo febbraio 2021. Cosa non sai

La lotteria degli scontrini iniziata il primo febbraio e il programma cashback 2021: ecco come lo stato italiano premia il cittadino "digitale".

In pratica il cliente deveun codice a barre (o un codice numerico) e mostrarlo al momento di effettuare un pagamento (con mezzi elettronici) presso un qualsiasi negozio: nello...Spesa in farmacia: cosa si può? Lodella farmacia , dunque, riporta delle diciture relative ai prodotti acquistati. Danno diritto alla detrazione le indicazioni " farmaco " o " ...Un'arma per combattere l'evasione fiscale, un incentivo per far ripartire i consumi. Cos'è, quali sono i premi, come partecipare e riscuotere le vincite.La lotteria degli scontrini iniziata il primo febbraio e il programma cashback 2021: ecco come lo stato italiano premia il cittadino "digitale".