Sassuolo-Spezia, Italiano: "Limiteremo le loro qualità, girone di ritorno campionato diverso" (Di venerdì 5 febbraio 2021) In questo momento la squadra è concentratissima sul campo, per noi non è cambiato nulla, le vicende societarie le abbiamo lette sui giornali, ma non ci hanno toccato più di tanto; non manca nulla, lavoriamo con grande serenità come abbiamo fatto fin dall'inizio di questa avventura in Serie AAlla vigilia della trasferta del "Mapei Stadium", il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, durante la conferenza stampa pre gara, ha presentato la sfida contro il Sassuolo di De Zerbi."Gli infortuni di Mattiello e Ferrer ci avevano portato a cercare una pedina sulla corsia di destra, in teoria potevamo aver bisogno di qualcosa, ma entrambi stanno per tornare a disposizione e sapranno dare il proprio contributo; da parte nostra non mancherà mai quell'impegno e quell'attaccamento alla maglia che sempre abbiamo dimostrato.

