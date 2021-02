Sassuolo-Spezia, Italiano: “Da qui alla fine battaglieremo con le nostre armi per fare il miracolo” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, alla vigilia del match del Mapei Stadium con il Sassuolo, ha fatto il punto sulla situazione relativa agli infortunati nel corso della conferenza stampa: “Sulla corsia di destra il fatto che si poteva intervenire è dato dal recupero non in pochissimo tempo di Mattiello, l’infortunio di Ferrer e quindi avevamo in teoria bisogno di qualcosa. Mattiello presto tornerà in gruppo, sta riprendendo, lo sfrutteremo. Ferrer uguale, siamo questi e da qui alla fine cercheremo di battagliare con queste armi. Quello che abbiamo fatto nel girone d’andata, quello che cercheremo di fare nel girone di ritorno, e sono convinto che non mancherà ai quell’impegno e l’attaccamento dimostrato. Per le restanti partite questo gruppo ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il tecnico dello, Vincenzovigilia del match del Mapei Stadium con il, ha fatto il punto sulla situazione relativa agli infortunati nel corso della conferenza stampa: “Sulla corsia di destra il fatto che si poteva intervenire è dato dal recupero non in pochissimo tempo di Mattiello, l’infortunio di Ferrer e quindi avevamo in teoria bisogno di qualcosa. Mattiello presto tornerà in gruppo, sta riprendendo, lo sfrutteremo. Ferrer uguale, siamo questi e da quicercheremo di battagliare con queste. Quello che abbiamo fatto nel girone d’andata, quello che cercheremo dinel girone di ritorno, e sono convinto che non mancherà ai quell’impegno e l’attaccamento dimostrato. Per le restanti partite questo gruppo ...

