Sara? il caso di affezionarsi a Navalny? (Di venerdì 5 febbraio 2021) È l'opposizione in un posto in cui l'opposizione non esiste: e forse anche per questo sembra uno di quei personaggi romantici tesi costantemente alla catastrofe Leggi su ilpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) È l'opposizione in un posto in cui l'opposizione non esiste: e forse anche per questo sembra uno di quei personaggi romantici tesi costantemente alla catastrofe

ilpost : Sarà il caso di affezionarsi a Navalny? - Bea54587739 : @VanessaLeoni13 Ma dove lo avete sentito che nel caso di una nomination userebbero queste motivazioni?Semmai sarà… - ST09972061 : RT @borghi_claudio: @filippocecchin2 Eh certo, ovviamente l'idea del deep state era la 'maggioranza Ursula' ma in ogni caso anche per arriv… - GSV977 : @tetrabondi La mancanza di professionalità è comune a molte persone e in molti lavori, spesso l’io vince sul noi/al… - lettense1 : RT @borghi_claudio: @filippocecchin2 Eh certo, ovviamente l'idea del deep state era la 'maggioranza Ursula' ma in ogni caso anche per arriv… -