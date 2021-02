**Sanremo: Peppino Di Capri, 'Festival senza pubblico? Così è meglio non farlo'** (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - ''Sanremo senza pubblico? Così è meglio non farlo''. Così Peppino Di Capri all'Adnkronos sulla decisione di fare un Festival Blindato e senza pubblico in sala. Per Di Capri, che trionfò al Festival nel 1973 con 'Un grande amore e niente più, ''Sanremo è una manifestazione che ha bisogno di pubblico e di applausi. L'idea di farlo Così non mi fa impazzire. Io non ci andrei, mi mancherebbe il 'movente''', conclude. (di Alisa Toaff) Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - ''Sanremonon''.Diall'Adnkronos sulla decisione di fare unBlindato ein sala. Per Di, che trionfò alnel 1973 con 'Un grande amore e niente più, ''Sanremo è una manifestazione che ha bisogno die di applausi. L'idea dinon mi fa impazzire. Io non ci andrei, mi mancherebbe il 'movente''', conclude. (di Alisa Toaff)

