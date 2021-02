**Sanremo: Melozzi, 'giusto Festival senza pubblico, ma fronte comune artisti per riaprire sale'** (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "E' giusto che anche il Festival di Sanremo in questo momento di pandemia si faccia senza pubblico come è stato per le prime della Scala o dell'Opera di Roma". Lo dice all'Adnkronos Enrico Melozzi, compositore trasversale (ha composto canzoni, ma anche opere liriche, colonne sonore e musica sacra) e fondatore insieme col violoncellista Giovanni Solima del gruppo '100 Cellos'. Melozzi, che sarà al Festival 2021 per dirigere alcuni brani in gara, dice di essere "intristito dalla polemica che separa la musica colta da quella pop", e lancia un appello a tutti gli artisti ad "essere uniti, senza divisioni di genere tra musica colta, pop, teatro, cinema e altro" per "puntare alla riapertura ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "E'che anche ildi Sanremo in questo momento di pandemia si facciacome è stato per le prime della Scala o dell'Opera di Roma". Lo dice all'Adnkronos Enrico, compositore trasver(ha composto canzoni, ma anche opere liriche, colonne sonore e musica sacra) e fondatore insieme col violoncellista Giovanni Solima del gruppo '100 Cellos'., che sarà al2021 per dirigere alcuni brani in gara, dice di essere "intristito dalla polemica che separa la musica colta da quella pop", e lancia un appello a tutti gliad "essere uniti,divisioni di genere tra musica colta, pop, teatro, cinema e altro" per "puntare alla riapertura ...

Enrico Melozzi è compositore, direttore d'orchestra, violoncellista e produttore discografico con una lunga e apprezzata carriera nazionale e internazionale, che ha partecipato più volte a Sanremo

Melozzi si è anche occupato della musica e della produzione, mentre il videoclip è stato ideato e ... Fino a febbraio 2020, quando è ospite di Amadeus al Festival di Sanremo dove ha fatto ascoltare il

